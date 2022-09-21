



Шольц: Путин - империалист, Украина должна победить

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал войну России в Украине.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН.

В частности, он обвинил президента России Владимира Путина в империализме.

"Захватническая война России против Украины ничем не оправдана. Президент Путин ведет ее с одной единственной целью - завладеть Украиной, не считаясь с такими ценностями, как самоопределение и политическая независимость. Для этого существует только одно слово: неприкрытый империализм", - сказал Шольц.

Он призвал страны-члены ООН не сидеть сложа руки, когда ядерная держава "желает раздвинуть границы насилия". Канцлер призвал не допустить того, чтобы РФ победила в войне против Украины, и не принимать условия Кремля.

"Именно по этой причине Украина должна быть способной отразить нападение России. Мы поддерживаем Украину в этом всеми нашими силами: финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием", - подчеркнул он.