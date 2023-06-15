



Шольц: Путин хочет "поглотить" соседей. Нужны гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины обсуждать не просто надо, а необходимо. Уверенность в этом высказал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на правительственной пресс-конференции. Шольц напомнил, что Берлин уже давно общается об этом со своими важнейшими союзниками, сообщает DW.



По словам немецкого канцлера, речь идет и о том, чтобы быть готовыми обеспечить безопасность тогда, когда война России против Украины уже закончится. Он подчеркнул, что не может быть речи о том, чтобы "каким-то образом заморозить войну и узаконить российский захватнический набег", как призывают некоторые стороны.



"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: он имеет такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси", – уверен Шольц.



Именно поэтому, как подчеркнул Шольц, важно поддерживать Украину и вести "конкретный разговор о гарантиях безопасности". "И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", – добавил он.



Ранее на встрече глав государств и правительств Польши, Франции и Германии в Париже обсуждались вопросы стремления Украины к членству в НАТО и гарантий безопасности со стороны союзников. Польский президент Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО, а Эммануэль Макрон и Олаф Шольц были более осторожными и говорили о гарантиях безопасности.