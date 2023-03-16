



Шольц призвал Нетаниягу рассмотреть предложение Герцога о судебной реформе

На совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху канцлер Олаф Шольц выразил обеспокоенность напряженностью в отношении судебной реформы и призвал его рассмотреть предложение президента Герцога.



“Независимость судебной власти является главным преимуществом”, – сказал Шольц. “Мы очень внимательно следим за этими дебатами”.



Канцлер Германии выразил обеспокоенность ростом насилия в ПА, говоря, что с ним должна бороться армия, “а не безудержное правосудие”. Немецкий лидер также считает, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие, и поэтому “дипломатическое решение является нашим главным приоритетом”.



Нетаниягу в своем выступлении сказал, что “Израиль сделает то, что нужно Израилю”, чтобы защитить себя от планов Ирана, добавив, что “те, кто посылает террористов, заплатят высокую цену”.



“Я хочу заверить вас, что Израиль – либеральная демократия и останется либеральной демократией”, – ответил премьер-министр Израиля главе германского правительства.



Он также защитил предложения своего правительства по судебной реформе, отрицая, что они подорвут независимость судов, которые “слишком многие люди считают всемогущими”.



“В конце концов, у Израиля будет такой же баланс, как у Германии и других западных демократий”, – сказал Нетаниягу.