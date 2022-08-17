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Шольц позвонит Лапиду после скандальных заявлений Аббаса
17.08.2022 17:06 Ольга Белозерова

Шольц позвонит Лапиду после скандальных заявлений Аббаса

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что договорился о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом на завтра.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что телефонный разговор будет проведен для того, чтобы Шольц и Лапид напрямую обсудили инцидент с лидером ПА Махмудом Аббасом, который обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев.

"Его вчерашняя оплошность бросает тень на отношения Германии с Палестинской автономией", - заявил пресс-секретарь Штеффен Хебестрайт.

Он также добавил, что его офис вызвал главу палестинской миссии в Берлине.

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