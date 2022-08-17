



Шольц позвонит Лапиду после скандальных заявлений Аббаса

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что договорился о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом на завтра.



Об этом сообщает Times of Israel.



Отмечается, что телефонный разговор будет проведен для того, чтобы Шольц и Лапид напрямую обсудили инцидент с лидером ПА Махмудом Аббасом, который обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев.



"Его вчерашняя оплошность бросает тень на отношения Германии с Палестинской автономией", - заявил пресс-секретарь Штеффен Хебестрайт.



Он также добавил, что его офис вызвал главу палестинской миссии в Берлине.