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Шольц поговорил с Нетаниягу
10.11.2022 14:53 Алина Груднева

Шольц поговорил с Нетаниягу

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Биньямину Нетаниягу.

 
Их разговор состоялся в четверг, 10 ноября.
 
В ходе телефонного разговора Шольц поздравил Нетаниягу с победой на выборах в Кнессет.
 
 Разговор длился около получаса. Нетаниягу сказал, что планирует "расширить круг мира между Израилем и арабскими государствами". По его словам, Германия должна сыграть в этом свою роль.
 
Нетаниягу также подтвердил обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана и поблагодарил Шольца за решительную поддержку.

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