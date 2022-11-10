



Шольц поговорил с Нетаниягу

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Биньямину Нетаниягу.

Их разговор состоялся в четверг, 10 ноября.

В ходе телефонного разговора Шольц поздравил Нетаниягу с победой на выборах в Кнессет.

Разговор длился около получаса. Нетаниягу сказал, что планирует "расширить круг мира между Израилем и арабскими государствами". По его словам, Германия должна сыграть в этом свою роль.

Нетаниягу также подтвердил обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана и поблагодарил Шольца за решительную поддержку.