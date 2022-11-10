Шольц поговорил с Нетаниягу
Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Биньямину Нетаниягу.
Их разговор состоялся в четверг, 10 ноября.
В ходе телефонного разговора Шольц поздравил Нетаниягу с победой на выборах в Кнессет.
Разговор длился около получаса. Нетаниягу сказал, что планирует "расширить круг мира между Израилем и арабскими государствами". По его словам, Германия должна сыграть в этом свою роль.
Нетаниягу также подтвердил обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана и поблагодарил Шольца за решительную поддержку.