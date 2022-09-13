Новости » Политика
Шольц обратился к Путину
13.09.2022 21:44 Александр Юзовский

Шольц обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского лидера Владимира Путина прекратить военные действия в Украине. 

Канцлер Германии, в частности, заявил, что "любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа" и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом", – заявил Шольц.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы