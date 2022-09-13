



Шольц обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского лидера Владимира Путина прекратить военные действия в Украине.



Канцлер Германии, в частности, заявил, что "любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа" и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.



"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом", – заявил Шольц.