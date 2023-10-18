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Шольц обещает помощь Газе "в ближайшее время"
18.10.2023 13:09 Алина Груднева

Шольц обещает помощь Газе "в ближайшее время"

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что гуманитарная помощь будет доставлена в Газу "в ближайшее время".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters на фоне сообщений о том, что грузовики застряли на египетской границе.

Шольц выразил уверенность в том, что помощь будет допущена в Газу после его переговоров с лидерами Израиля, Иордании и Египта.

"Мы все тесно связаны друг с другом, поэтому у меня такое чувство, что это может произойти в ближайшее время", - сказал он журналистам в Каире.

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