



Шольц обещает помощь Газе "в ближайшее время"

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что гуманитарная помощь будет доставлена в Газу "в ближайшее время".



Об этом сообщает информационное агентство Reuters на фоне сообщений о том, что грузовики застряли на египетской границе.



Шольц выразил уверенность в том, что помощь будет допущена в Газу после его переговоров с лидерами Израиля, Иордании и Египта.



"Мы все тесно связаны друг с другом, поэтому у меня такое чувство, что это может произойти в ближайшее время", - сказал он журналистам в Каире.