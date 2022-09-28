



Шольц о ядерном шантаже Путина: Забудьте об этом!

Россия должна забыть даже о мыслях о применении ядерного оружия против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Neue Osnabrucker Zeitung.



Он отметил, что никто не может знать точно – пойдет ли президент РФ Владимир Путин на такой шаг или нет. "Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень четко: забудьте об этом!", – заявил Шольц.



Решение РФ о мобилизации он назвал "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил".



"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", – сказал Шольц.



Напомним, 21 сентября в своем видеообращении к россиянам Путин заявил, что все средства поражения, в том числе и ядерные, будут применены в случае угрозы территориальной целостности России и что "это не блеф".