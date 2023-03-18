



Шольц о том, как относится к выдаче Путину ордера на орест

Канцлер Германии Олаф Шульц не видит ничего зазорного в том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на орест президенту России Владимиру Путину за войну в Украине.



Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Токио в субботу, 18 марта.



Комментируя решение МУС по Путину, он сказал, что "никто не выше закона".



"Международный уголовный суд — правильный институт для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит выше закона", — подчеркнул Шольц.

