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Шольц о том, как относится к выдаче Путину ордера на орест
18.03.2023 16:04 Алина Груднева

Шольц о том, как относится к выдаче Путину ордера на орест

Канцлер Германии Олаф Шульц не видит ничего зазорного в том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на орест президенту России Владимиру Путину за войну в Украине.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Токио в субботу, 18 марта.

Комментируя решение МУС по Путину, он сказал, что "никто не выше закона".

"Международный уголовный суд — правильный институт для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит выше закона", — подчеркнул Шольц.
 

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