



Шольц о смерти женщины в Иране после задержания: это ужасно

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал смерть женщины в Иране после задержания полицией нравов, из-за чего в стране вспыхнули массовые протесты.

По его словам, это ужасно, что 22-летняя Махса Амини скончалась на прошлой неделе после ареста за ношение "неподходящей одежды".

"Меня также огорчают жертвы среди отважных женщин на иранских протестах. Женщины должны иметь возможность жить в условиях самоопределения, не опасаясь за свою жизнь", - сказал он.

Между тем, в Иране уже третий раз с начала протестов отключают интернет из "соображения безопасности".