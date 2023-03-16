



Шольц о саммите ЕС: Важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против России. Об этом глава он заявил в Бундестаге в четверг, сообщает Bild.



"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", - отметил глава немецкого правительства.



Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующего решения на саммите ЕС на следующей неделе, добавив, что Германия готова "открыть свои проекты закупок для других государств-членов".



По его словам, Берлин продолжит поддерживать украинское государство "политически, финансово, гуманитарно и оружием столько, сколько будет необходимо".

