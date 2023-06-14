



Шольц назвал Россию самой большой угрозой для мира и безопасности

Россия представляет наибольшую угрозу миру и безопасности на всем евроатлантическом пространстве в обозримом будущем, так что Германия вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину.



Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляя с коллегами-министрами в среду "Стратегию национальной безопасности: Интегрированная безопасность для Германии", сообщает Укринформ.



"Агрессивная война России против Украины является нарушением международного права и европейского порядка безопасности. Сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем", - записано в документе, первом подобном в истории ФРГ.



"Жестокая захватническая война России против Украины бросает фундаментальный вызов европейскому порядку безопасности… Поэтому так важно поддержать Украину", - заявил на презентации документа канцлер ФРГ.



По его словам, Германия является второй после США по объемам предоставления Украине помощи - финансовой, гуманитарной, а также оружия, - и будет продолжать оказывать поддержку так долго, пока Украина будет вынуждена себя защищать.



В этом контексте политик упомянул также налаживание быстрого процесса ремонта оказанного и поврежденного в боях оружия – в Словакии, Румынии и вскоре в Польше. Это очень важно сейчас, отметил он.



Шольц назвал необходимым предоставление гарантий безопасности для Украины на будущее. В этом отношении уже определенное время ведутся вполне конкретные, интенсивные и "доверчивые" дискуссии с важнейшими партнерами и с Украиной, сказал он.



"Речь идет о подготовке к тому, как мы сможем обеспечить безопасность, когда нынешняя ситуация завершится", - добавил он, не предоставив конкретики.



Глава немецкого правительства отметил недопустимость, как некоторые требуют, замораживания конфликта или принуждения Украины к несправедливому миру.



"Мы не требуем замораживания или легитимизации кражи территорий Украины… Мы не акцептуем продиктованный мир. Россия должна вывести свои войска", – подчеркнул Шольц.



