



Шольц: Израиль может быть уверен, что Германия всегда будет на его стороне

Премьер-министр Яир Лапид обосновал позицию Израиля по ядерной сделке с Ираном на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в среду.



"Пришло время отказаться от неудачных переговоров с Ираном", — сказал Лапид на пресс-конференции после встречи, подчеркнув, что "возврат к ядерному соглашению в нынешних условиях был бы критической ошибкой. Снятие санкций и вливание сотен миллиардов долларов долларов в Иран вызовет волну терроризма не только на Ближний Восток, но и по всей Европе".



Он также предоставил Шольцу "конфиденциальную и важную разведывательную информацию" о программе, когда они обсуждали необходимость новой стратегии, чтобы остановить Иран.



Шольц, в свою очередь, посетовал на отказ Ирана от последнего европейского проекта ядерной сделки и выразил приверженность безопасности Израиля.



Обращаясь к Лапиду, он сказал: "Вы можете положиться на Германию, поскольку мы всегда будем поддерживать Израиль".



Два лидера также встретились с пережившими Холокост в Доме Ванзейской конференции за пределами Берлина.



Лапид, чей отец пережил Холокост из будапештского гетто, а дедушка погиб в концентрационном лагере Маутхаузен, сказал, что встреча стала моментом "великой победы" для выживших и их семей, которые вместе с премьер-министром отправились из Израиля в Германия.



"Зло можно заменить дружбой. Жестокость можно заменить человеческой добротой и умением сотрудничать", - сказал премьер.