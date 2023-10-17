Шольц: Германия, ответственная за Холокост, всегда будет рядом с Израилем
Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший в Израиль с визитом солидарности, выразил поддержку Еврейскому Государству на фоне террористической атаки ХАМАСа.
Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Тель-Авиве.
"Как я сказал на прошлой неделе в Бундестаге, в трудные времена у Германии есть только одно место — рядом с Израилем. Очень важно сказать это сегодня, в эти трудные времена. История Германии и ответственность, которую она несет за Холокост, требуют от нас помощи в поддержании безопасности и существования Израиля", - подчеркнул Шольц.
В ответ глава израильского правительства отметил, что бойня, устроенная ХАМАСом 7 октября, является худшим преступлением в отношении евреев со времен Холокоста.
"ХАМАС — это новые нацисты, ХАМАС — это ИГИЛ, в некоторых случаях даже хуже, чем нацисты", - подчеркнул Нетаниягу.
רה"מ נתניהו לקנצלר גרמניה שולץ: חמאס הם הנאצים החדשים. אם זה לא ייעצר כאן - זה יגיע אליכם • שולץ: יש לנו אחריות היסטורית לשמור על ישראל@SuleimanMas1 pic.twitter.com/zvgybNR2bQ— כאן חדשות (@kann_news) October 17, 2023