



Шольц: Германия, ответственная за Холокост, всегда будет рядом с Израилем

Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший в Израиль с визитом солидарности, выразил поддержку Еврейскому Государству на фоне террористической атаки ХАМАСа.



Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Тель-Авиве.



"Как я сказал на прошлой неделе в Бундестаге, в трудные времена у Германии есть только одно место — рядом с Израилем. Очень важно сказать это сегодня, в эти трудные времена. История Германии и ответственность, которую она несет за Холокост, требуют от нас помощи в поддержании безопасности и существования Израиля", - подчеркнул Шольц.



В ответ глава израильского правительства отметил, что бойня, устроенная ХАМАСом 7 октября, является худшим преступлением в отношении евреев со времен Холокоста.



"ХАМАС — это новые нацисты, ХАМАС — это ИГИЛ, в некоторых случаях даже хуже, чем нацисты", - подчеркнул Нетаниягу.