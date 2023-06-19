



Шольц: Германия будет помогать Украине столько, сколько понадобится

Германия продолжит помогать Украине обороняться от российского вторжения, пока это будет необходимо. Для этого уже есть финансирование. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время общей пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Глава немецкого правительства подчеркнул, что Запад должен быть готов к тому, что российская агрессия продлится "довольно долго". Поэтому союзники по НАТО готовятся и адаптируют политику к этому.



"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", - подчеркнул Шольц.



Он также выразил уверенность в том, что Европе сейчас необходимо инвестировать в противовоздушную оборону, которая позволит защититься от баллистических, крылатых ракет и дронов.



Как известно, Германия предоставляет Украине военную помощь практически с самого начала полномасштабного вторжения россиян.



Страна уже передала нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки и не только. В частности, бойцы ВСУ получили от Германии новейшие танки Leopard 2A6.



Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине, где будут производить современные танки и БМП.