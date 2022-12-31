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Шольц: ФРГ не позволила себя шантажировать
31.12.2022 23:28 Алина Груднева

Шольц: ФРГ не позволила себя шантажировать

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с новогодним обращением к гражданам своей страны и миру.

Среди тем, которые он поднял в обращении, была война в Украине.
 
По словам Шольца, президент России Владимир Путин ведет империалистическую, захватническую войну в центре Европы. 

"Германия не позволила себя шантажировать, когда России перекрыла доступ к газу", - отметил Шольц.
 
Он добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.
 
"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - отметил он.
 

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