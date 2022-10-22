



Шольц: Европа продолжит поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал результаты двухдневного саммита Европейского союза.



Он отметил, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России.



"Европа стоит вместе! Мы вместе на стороне Украины. Мы вместе выступаем против Путина и российской агрессии. Мы объединяемся, чтобы вместе преодолеть последствия российского вторжения и высокие цены на энергоносители", – подчеркнул немецкий канцлер.



Шольц отметил, что Европа продолжит помогать Киеву политически, гуманитарно, финансово, а также оружием