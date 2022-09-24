Шольц едет на Ближний Восток
Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня отправляется в поездку по странам Персидского залива.
Как сообщает "Интерфакс", Шольц едет на Ближний Восток, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.
В частности, по информации прессы, немецкий канцлер рассчитывает не только заключить новые соглашения, но и расширить сотрудничество в сфере новых технологий, например, производства экологически чистого водорода.
Поездка Шольца продлится два дня. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где проведет ряд встреч.