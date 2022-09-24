Новости » Политика
Шольц едет на Ближний Восток
24.09.2022 08:22 Ольга Белозерова

Шольц едет на Ближний Восток

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня отправляется в поездку по странам Персидского залива.

Как сообщает "Интерфакс", Шольц едет на Ближний Восток, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.

В частности, по информации прессы, немецкий канцлер рассчитывает не только заключить новые соглашения, но и расширить сотрудничество в сфере новых технологий, например, производства экологически чистого водорода.

Поездка Шольца продлится два дня. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где проведет ряд встреч. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы