



Шольц едет на Ближний Восток

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня отправляется в поездку по странам Персидского залива.



Как сообщает "Интерфакс", Шольц едет на Ближний Восток, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.



В частности, по информации прессы, немецкий канцлер рассчитывает не только заключить новые соглашения, но и расширить сотрудничество в сфере новых технологий, например, производства экологически чистого водорода.



Поездка Шольца продлится два дня. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где проведет ряд встреч.