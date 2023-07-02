



Шольц: Будущее Крыма – возможный решающий вопрос в войне

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD.



"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", – подчеркнул он.



При этом канцлер в ответ на вопрос о близжайших перспективах вступления в НАТО Украины отметил, что в этом случае в НАТО не должно быть неразрешенных пограничных конфликтов.



По словам Шольца, Германия понимает свою ответственность за предоставление гарантий безопасности.