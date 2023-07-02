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Олаф Шольц
02.07.2023 21:24 Наталья Богинская

Шольц: Будущее Крыма – возможный решающий вопрос в войне

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD.

"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", – подчеркнул он.

При этом канцлер в ответ на вопрос о близжайших перспективах вступления в НАТО Украины отметил, что в этом случае в НАТО не должно быть неразрешенных пограничных конфликтов.

По словам Шольца, Германия понимает свою ответственность за предоставление гарантий безопасности.

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