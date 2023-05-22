



Шольц: Байден лучше Трампа, его следует переизбрать

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что предпочитает президента США Джо Байдена своему предшественнику Дональду Трампу и хочет, чтобы он был переизбран на второй срок.



Отвечая на вопрос ученика во время посещения начальной школы недалеко от Берлина, Шольц сказал: "Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали".



Недавние опросы показывают, что Байден имеет преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом по мере приближения президентских выборов в США в 2024 году.



