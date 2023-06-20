



Шойгу: ВСУ намерены ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Командование Вооруженных сил Украины намерено нанести удары по Крыму американскими ракетами HIMARS, а также британскими Storm Shadow. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.



Использование такого оружия за пределами зоны проведения спецоперации, по его словам, будет означать полноценное втягивание в конфликт Вашингтона и Лондона.



"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - сказал Шойгу.



