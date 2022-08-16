



Шойгу: утверждения о возможном применении РФ ядерного оружия - абсурд

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал обеспокоенность Запада возможностью применения РФ ядерного оружия.

Соответствующее заявление он сделал на X Конференции по международной безопасности MCIS-2022.

Шойгу заверил, что у Москвы нет необходимости в применении этого оружия.

"У России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей. Подобные утверждения являются абсурдными", - сказал он.



По словам Шойгу, доминирование США и их союзников "остается в прошлом". Он считает, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные Россией цели войны в Украине "будут достигнуты".