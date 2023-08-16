



Шойгу утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну

Министр обороны России Сергей Шойгу на форуме "Армия-2023" в Москве (14-20 августа) обвинил Запад в "разжигании конфликта" в Украине, а также сказал, что международные санкции укрепляют РФ.



Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Как отмечает ISW, Путин и Шойгу сделали в значительной степени шаблонные комментарии, которые представляли российское правительство как эффективно отвечающее российским усилиям по наращиванию вооруженных сил, изображая западные и украинские ресурсы как ограниченные и способствуя международному сотрудничеству против Запада.



Шойгу также заявил, что русская оборонно-промышленная база за определенное время выработала различное орудие, танки, бронемашины и беспилотники, и утверждал, что способности российского оборудования превосходят способности западного.



Также, по словам министра, западные санкции против России помогли увеличить отечественное производство военной техники благодаря импортозамещению на предприятиях ОПК, что, по мнению аналитиков, является частью давнего (и ложного) нарратива Кремля с 2014 года о том, что международные санкции укрепляют Россию.



При этом Шойгу заявлял, что украинские ресурсы и западные военные арсеналы почти полностью исчерпаны. Однако, по словам ISW, Россия не смогла мобилизовать свой ОПК для адекватной поддержки военных усилий.



Путин же утверждал, что Запад несет ответственность за "разжигание конфликта" в Украине.



Как отмечают аналитики, Шойгу и Путин повторили риторику, обвиняя Запад в создании нестабильности в Африке, Латинской Америке и Азии, и выступили за углубление российских оборонных отношений с этими странами и создание "многополярного мирового порядка".



"Министерство обороны России также позиционировало себя как жизнеспособного долгосрочного оборонного партнера и производителя вооружений, проводя беседы о долгосрочной российской военной подготовке, предполагаемой интеграции искусственного интеллекта в свое вооружение и системы управления, использования трехмерной печати для ремонта российской военно-морской отечественного аварийно-спасательного и подводного оборудования", - говорится в сообщении.



