



Шойгу сказал бойцам на "передовой": не суетитесь

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ "в зоне СВО".



По информации российского военного ведомства, Шойгу проверил условия размещения и обогрева военнослужащих, процесс приготовления и приема пищи. Министр посмотрел, как храниться техника. Шойгу побеседовал с командирами, а также с бойцами, которые участвуют в боевых действиях на передовой.



По завершении работы на передовой Шойгу поздравил бойцов с наступающим Новым годом и посоветовал им «не суетиться». В ответ военнослужащие проинформировали его о том, что они «не суетятся».

