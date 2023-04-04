



Шойгу: РФ передала Беларуси носители ядерного оружия

Беларусь получила от России оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который способен нести ядерное оружие.



Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", – подчеркнул он.



По словам главы российского оборонного ведомства, вчера было начато обучение белорусов на одном из российских полигонов.



Шойгу также похвастался тем, что некоторые белорусские самолеты штурмовой авиации теперь способны наносить удары "средствами поражения в ядерном оснащении".

