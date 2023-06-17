



Шойгу приказал увеличить производство танков в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился увеличить производство танков и огнеметов.



Об этом сообщает Telegram-канал МО РФ.



Соответствующее распоряжение он выдал во время проверки на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.



"Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", — сказано в заявлении.



Такой указ был сделан на фоне скрываемых Россией потерь на войне в Украине.

