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шойгу
17.06.2023 12:45 Алина Груднева

Шойгу приказал увеличить производство танков в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился увеличить производство танков и огнеметов.

Об этом сообщает Telegram-канал МО РФ.

Соответствующее распоряжение он выдал во время проверки на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

"Министр обороны указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", — сказано в заявлении.

Такой указ был сделан на фоне скрываемых Россией потерь на войне в Украине.
 

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