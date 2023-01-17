



Шойгу приказал создать десятки новых дивизий

В российской прессе опубликован план радикальной реформы ВС РФ и увеличения численности российской армии до 1,5 миллионов человек.



Президент РФ Владимир Путин принял решение увеличить численность вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих, соответствующие изменения запланированы на 2023-2026 годы. Об этом, как сообщили журналистам в Минобороны, заявил на совещании во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.



Министр провел совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами вооруженных сил и командующими "в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции", пояснили в ведомстве. Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток".

ТАСС собрал основное, что известно об увеличении российской армии.



Увеличение армии



"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих", - сообщил Шойгу.

С инициативой увеличить армию министр выступил на итоговом заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года. Тогда глава государства поддержал предложения Шойгу.



В начале 2022 года по штату вооруженные силы состояли примерно из 1 млн военнослужащих (без учета гражданского персонала), а с начала 2023-го штат был увеличен до 1,15 млн.



Новые соединения и военные округа



В России также появятся два новых военных округа - Московский и Ленинградский, напомнил министр. Кроме того, по его словам, необходимо создать "самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации" и сформировать армейский корпус в Карелии.

В числе других мероприятий Шойгу назвал создание трех новых мотострелковых и двух десантно-штурмовых дивизий, переформирование в дивизии семи мотострелковых бригад, а также усиление "боевой составляющей военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения".



Ранее министр также предлагал дополнительно развернуть пять артиллерийских дивизий и создать на основе бригад еще пять дивизий морской пехоты, а также усилить воздушно-космические силы девятью полками и шестью бригадами.



Комплексный план



Все мероприятия должны быть объединены в комплексный план и синхронизированы со сроками поставок вооружения, военной и специальной техники, а также строительством инфраструктуры, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что эти масштабные изменения, запланированные на 2023-2026 годы, потребуют от всех его заместителей, главнокомандующих видами вооруженных сил и командующих "принятия соответствующих компетентных решений".

Особое внимание, отметил министр, требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту. Ранее он предложил довести число контрактников в российской армии до 695 тыс. человек, причем уже к концу этого года их должно быть не менее 521 тыс.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на необходимость своевременных поставок вооружения и техники в воинские части, увеличение количества полигонов в военных округах и новых регионах, а также увеличить количество обучающихся в учебных центрах вооруженных сил и "предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме".

