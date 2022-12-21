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Шойгу приказал создать 4 новые дивизии, 9 полков авиации и 8 бригад артиллерии
21.12.2022 20:38 Аркадий Бочаровский

Шойгу приказал создать 4 новые дивизии, 9 полков авиации и 8 бригад артиллерии

В российских СМИ излагаются тезисы масштабной военной реформы о которой в своем выступлении рассказал министр обороны РФ С. Шойгу. Среди прочего в 2023 году МО РФ намерено выполнить следующие задачи:

 Формирование двух новых-старых округов - Московского и Ленинградского.

- Формирование армейского корпуса в Карелии.

- Формирование двух мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

- Две новые десантно-штурмовые дивизии Воздушно-десантных войск.

- Семь мотострелковых и танковых бригад дислоцированные в округах, а также на Северном флоте будут переформированы в дивизии.
- Бригады морской пехоты также станут дивизиями.

- Реформа коснется и ВКС. Будут сформированы восемь бомбардировочных и один истребительный полк.

- Развертывание шести бригад армейской авиации.

- Восемь артиллерийских дивизий и бригад, в том числе большой мощности.

- Поэтапное изменение возраста призыва на срочную службу с 18 лет на 21 год, а также предельный возраст в 30 вместо 27 лет.

- Увеличение численности ВС до 1.5 миллионов человек, включая 670 тысяч контрактников.

- Танковая армия должна содержать смешанную авиадивизию и бригаду АА.

Шойгу сообщил, что в следующем году в состав Воздушно-морского флота РФ войдут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Кроме того, планируется поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», а в состав авиационных стратегических ядерных сил принять три стратегических ракетоносца Ту-160М.

Министр обороны заявил о необходимости наращивания поставок комплексов гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» и проведения маневров войск «Запад-2023».


 

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