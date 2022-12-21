



Шойгу приказал создать 4 новые дивизии, 9 полков авиации и 8 бригад артиллерии

В российских СМИ излагаются тезисы масштабной военной реформы о которой в своем выступлении рассказал министр обороны РФ С. Шойгу. Среди прочего в 2023 году МО РФ намерено выполнить следующие задачи:



Формирование двух новых-старых округов - Московского и Ленинградского.



- Формирование армейского корпуса в Карелии.



- Формирование двух мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.



- Две новые десантно-штурмовые дивизии Воздушно-десантных войск.



- Семь мотострелковых и танковых бригад дислоцированные в округах, а также на Северном флоте будут переформированы в дивизии.

- Бригады морской пехоты также станут дивизиями.



- Реформа коснется и ВКС. Будут сформированы восемь бомбардировочных и один истребительный полк.



- Развертывание шести бригад армейской авиации.



- Восемь артиллерийских дивизий и бригад, в том числе большой мощности.



- Поэтапное изменение возраста призыва на срочную службу с 18 лет на 21 год, а также предельный возраст в 30 вместо 27 лет.



- Увеличение численности ВС до 1.5 миллионов человек, включая 670 тысяч контрактников.



- Танковая армия должна содержать смешанную авиадивизию и бригаду АА.



Шойгу сообщил, что в следующем году в состав Воздушно-морского флота РФ войдут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.



Кроме того, планируется поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат», а в состав авиационных стратегических ядерных сил принять три стратегических ракетоносца Ту-160М.



Министр обороны заявил о необходимости наращивания поставок комплексов гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» и проведения маневров войск «Запад-2023».





