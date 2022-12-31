



Шойгу похвалил военных и пожаловался на "тяжелые испытания" для РФ



Министр обороны России Сергей Шойгу пожаловался на "тяжелые испытания", выпавшие на долю РФ в этом году.



Согласно его поздравлению для военнослужащих, сделанному 31 декабря, они изменили привычный ход времени.



Шойгу сказал российским военным, что победа РФ "неотвратима" так же, как и Новый год. Он похвалил военнослужащих, которые находятся в Украине, за "героическое выполнение боевых задач по защите национальных интересов и безопасности".



"Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю вас всех за службу и верность присяге", — отметил Шойгу.



По его словам, Новый год в таких реалиях приобретает "более глубокий смысл" и якобы является "символом надежд на мирное будущее".



"Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно", — добавил он.