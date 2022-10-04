



Шойгу отчитался по поводу мобилизации в РФ

В России в рамках частично мобилизации в Вооруженные силы прибыли уже свыше 200 тысяч человек.

Соответствующее заявление 4 октября сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. По словам Шойгу, обучение идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Он также добавил, что никому из добровольцев не нужно отказывать во вступлении в ряды ВС РФ без серьезных оснований.

Шойгу также подчеркнул, что мобилизованных направят на войну в Украину вместе с задействованными там подразделениями.

"Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осенней мобилизации будут служить не в Украине", — отметил Шойгу.