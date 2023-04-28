



Шойгу о войне в Украине: России не оставили выбора

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил очередное объяснение войны в Украине.



Соответствующее заявление он сделал на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.



По его словам, США и их сторонники реализуют свой "стратегический замысел", который заключается в провоцировании к "военному противоборству с неугодными" странами, такими как Россия и Китай.



"Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт в Украине. Его истинная цель – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу.



По его словам, Запад продемонстрировал "заблаговременную подготовку" к противоборству с РФ, введя масштабные санкции, организовав поставки вооружения в Украину. Он в очередной раз сказал, что поставки оружия Киеву "затягивают конфликт".



"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и "специальная военная операция" будет доведена до конца", - добавил он.