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Шойгу о передаче Украине кассетных боеприпасов: а у нас тоже есть
11.07.2023 18:58 Алина Груднева

Шойгу о передаче Украине кассетных боеприпасов: а у нас тоже есть

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал передачу Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов Украине.

Соответствующее заявление он сделал 11 июля.

Шойгу в очередной раз обвинил Запад в попытках "затянуть" войну в Украине, а также пригрозил "ответным" применением такими же боеприпасами.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину, мы будем вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. У России на вооружении есть кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они намного эффективнее, чем американские", - пригрозил он.

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