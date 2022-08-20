



Шойгу назвал "визовый бан" для россиян нацизмом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил страны, выступившие за идею отказа в визах для россиян, в нацизме.

Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".

"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.

Он также объявил, будто в Эстонии и Латвии стали традиционными "марши легионеров СС".

"Военным преступникам восстанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы. С высоких европейских трибун активно продвигаются идеи русофобии с целью запретить всем российским гражданам въезд в страны ЕС. Уроки истории плохо усвоены теми, кто полагаясь на собственную силу, совершает насилие" ,- сказал он на "Антифашистском конгрессе".