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Шойгу назвал "визовый бан" для россиян нацизмом
20.08.2022 11:36 Алина Груднева

Шойгу назвал "визовый бан" для россиян нацизмом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил страны, выступившие за идею отказа в визах для россиян, в нацизме. 

 
Соответствующее заявление он сделал на форуме "Армия России-2022".
 
"Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики", - сказал Шойгу.
 
Он также объявил, будто в Эстонии и Латвии стали традиционными "марши легионеров СС".
 
"Военным преступникам восстанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы. С высоких европейских трибун активно продвигаются идеи русофобии с целью запретить всем российским гражданам въезд в страны ЕС. Уроки истории плохо усвоены теми, кто полагаясь на собственную силу, совершает насилие" ,- сказал он на "Антифашистском конгрессе".

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