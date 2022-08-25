



Шойгу назвал снижение темпа наступления в ходе спецоперации "запланированным"

"Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции (СВО) в Украине – сознательное решение, которое обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан", – заявил в среду глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС (Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан).



По его словам, в ходе СВО российские военные "строго соблюдают нормы гуманитарного права" и ведут "системную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях".



"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – сказал Шойгу.



Он добавил, что СВО на Украине идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены, ее необходимость была продиктована "реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем - и России".

