



Шойгу: Армия РФ “получает полк” из новых контрактников в сутки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что в среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек. О совещании сообщается на сайте Кремля.



“Каждые сутки получаем полк”, – утверждает Шойгу.



При этом Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах для войны в Украине. По его словам на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек.



Подписывать контракты с Минобороны РФ обязывает новый приказ ведомства. Согласно нему, все “добровольческие отряды” будут обязаны подписать контракт с МО до 1 июля. По последний данным, контракты с Минобороны подписали более 20 “добровольческих формирований”, в том числе «Ахмат».

“Минобороны РФ к концу июня собирается завершить формирование резервной армии”, – объявил на совещании Совбеза РФ Шойгу.



“Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков – в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков сформированы уже более чем на 60%, в данном случае я говорю и о личном составе и о технике”, – заявил министр обороны РФ.



Он также добавил, что для формирования указанных соединений уже поставлено 3786 единиц техники.



Секретарь Совбеза Николай Патрушев в то же время доложил Владимиру Путину, что с 4 по 21 июня военные ВС РФ уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.



Эксперты называют такие цифры “абсурдно завышенными”.



“Украина даже не задействовала на этом этапе наступления такие силы. Подобные потери могли произойти лишь в рамках колоссального побоища. Огромное количество этой техники засветилось бы в видеороликах”, – рассказывал израильский военный эксперт Давид Шарп.