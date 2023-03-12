



Шломо Кархи: Герцог откровенно поддерживает левых в судебной реформе

Министр связи Шломо Кархи в субботу вечером обвинил Ицхака Герцога в том, что он выступил против плана правительства по кардинальной реформе судебной системы. Он заявил, что президент, который традиционно избегает вникать в политические вопросы, теперь твердо поддерживает оппозицию.



Кархи опубликовал аналогичные комментарии в пятницу после того, как Герцог выступил с телеобращением к нации, в котором призвал правительство прекратить законодательную агрессию и вместо этого вести диалог с оппозиционными партиями для достижения компромисса.



В длинном посте в Твиттере Кархи, член партии “Ликуд”, пообещал, что закон, ключевые части которого должны быть вынесены на голосование в Кнессете на этой неделе, будет принят.



“Даже президент страны, который уже откровенно примкнул к левым, не сможет объявить амнистию для корневого лечения, в котором нуждается правовая система и правоохранительные органы Израиля“, — написал Кархи.



“Мы открыты для переговоров. Можно немного изменить, немного пойти на компромисс, но в главном — ни в коем случае ”, — добавил он.



Кархи включил в список пунктов, закрытых для компромисса, предоставление Кнессету возможности перевешивать решения Высшего суда справедливости всего 61 из 120 членов Кнессета и контроль правительства над коллегией, выбирающей судей.



“Очень скоро мы примем первые части правовой реформы перед каникулами в Кнессете, и мы еще на шаг приблизим Израиль к истинной демократии“, — сказал он. Нынешняя сессия парламента должна завершиться в начале следующего месяца.



Кархи также обрушился с критикой на протестующих против запланированного законодательства, заявив, что их лидеры работают над созданием “анархии на улицах“, и обвинив СМИ в том, что они являются инструментами пропаганды на службе оппозиции. Он сказал, что те, кто проводит еженедельные массовые протесты против изменений, на самом деле не обеспокоены реформой, а, скорее, восстают против самого правительства.





