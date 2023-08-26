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Школы арабского сектора проведут забастовку из-за роста преступности
26.08.2023 19:44 Ирина Демьянова

Школы арабского сектора проведут забастовку из-за роста преступности

Школы и образовательные учреждения в арабском секторе Израиля проведут забастовку после возобновления учебного года в Израиле.

Акция пройдет в знак протеста против безудержной преступности и насилия в этом секторе, объявил в субботу национальный комитет глав арабских местных советов. 

"Это неправильно, что ученики будут ходить в школу в постоянном страхе, и мы не можем функционировать без финансирования, которого заслуживаем по закону", - говорится в заявлении.
 

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