



Школы арабского сектора проведут забастовку из-за роста преступности

Школы и образовательные учреждения в арабском секторе Израиля проведут забастовку после возобновления учебного года в Израиле.



Акция пройдет в знак протеста против безудержной преступности и насилия в этом секторе, объявил в субботу национальный комитет глав арабских местных советов.



"Это неправильно, что ученики будут ходить в школу в постоянном страхе, и мы не можем функционировать без финансирования, которого заслуживаем по закону", - говорится в заявлении.

