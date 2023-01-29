



Масштабные протесты прошли в Тель-Авиве и других городах

Уже третью неделю подряд в субботний вечер масса израильтян выходят на демонстрации против “государственного переворота”, как они называют реформы правительства Нетаниягу. Ряд активистов и политических лидеров не приняли участия в митингах из-за терактов в Иерусалиме.



Яир Лапид отменил запланированное выступление на протестах в Хайфе и принял участие в демонстрации у президентского дворца в Иерусалиме, где он зажег свечи в память погибших в теракте. Рам Бен Барак, бывший заместитель главы “Моссада”, объявил с трибуны о намерении оппозиции не идти на компромиссы по поводу правовой реформы Левина.



“Мы готовы обсуждать пути улучшения судебной системы после того, как эта реформа будет снята с повестки дня”, – сообщил Бен Барак.



По мнению полиции, на протесты в Хайфе сегодня собрались 12 тысяч человек, в Тель-Авивских протестовало более 60,000 человек, в Иерусалиме – порядка 10,000 израильтян.



Экс-начальник полиции Рони Альшейх решил не выступать на протестном митинге после терактов. Отказался от участия в субботнем протесте и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.



В Вашингтон-сквере в Нью-Йорке также прошла демонстрация солидарности с израильскими протестами, на акции собралось более трехсот израильтян и американских евреев.