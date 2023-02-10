



"Шил дела". Ответ Нетаниягу на интервью Мандельблитта Илане Дайян



В СМИ опубликован комментарий Биньямина Нетаниягу на интервью Авихая Мандельблита с Иланой Дайян.



Комментарий канцелярии премьер-министра: "Авихаю Мандельблиту должно быть стыдно. Мы не будем рассматривать беспочвенные пустые утверждения Мандельблита, в том числе относительно подводных лодок или предложений о сделке с правосудием, которые Мандельблит сам предложил - и которые были отвергнуты. Мандельблит как юридический советник правительства разрешил или подтвердил: утверждение задним числом расследования, которое было начато без его согласия - вопреки закону, шантаж угрозами свидетелей, включая угрозу разрушения их семей; незаконное использование шпионской программы Pegasus против близкого окружения премьер-министра и препятствование расследованию сотнями преступных и искаженных утечек из расследований с целью формирования общественного мнения. Мандельблит сделал это потому, что Шай Ницан держал его за горло".



"Теперь, когда проступки и упущения Мандельблита вскрываются в ходе судебного процесса над премьер-министром, он пытается обелить себя, используя привычный метод: опорочить Нетаниягу - и получить поддержку слева. Общественность на это не купится. Даже сейчас странно, что Мандельблит дает интервью о предстоящем судебном разбирательстве, причиной которого является он сам. Авихай Мандельблит навсегда останется в памяти как шантажируемый юридический советник, который мог подстраивать дела под действующего премьер-министра с целью совершить государственный переворот и нанести ущерб израильской демократии. Авихай Мандельблит потерял всякое право говорить о демократии, моральной чистоте или верховенстве закона".



