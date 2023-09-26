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Шикма Бреслер определила кто еврей, а кто - нет
26.09.2023 09:32 Аркадий Бочаровский

Шикма Бреслер определила кто еврей, а кто - нет

Шикма Бреслер, один из лидеров протеста против "правовой революции", в интервью Ynet Live рассказала о столкновениях между верующими и демонстрантами вокруг молитвы на площади Дизенгоф  в Тель-Авиве в канун Йом-Кипура. 

Она заявила, что "тот, кто устраивает провокации, не является евреем, и это кощунство. Это уродливая циничная эксплуатация". 

Бреслер добавила: "Тот, кто пытается пожинать плоды ненависти, - это премьер-министр. Перед нами - уродливое и циничное использование молитвы в Йом Кипур".

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