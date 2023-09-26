



Шикма Бреслер определила кто еврей, а кто - нет

Шикма Бреслер, один из лидеров протеста против "правовой революции", в интервью Ynet Live рассказала о столкновениях между верующими и демонстрантами вокруг молитвы на площади Дизенгоф в Тель-Авиве в канун Йом-Кипура.



Она заявила, что "тот, кто устраивает провокации, не является евреем, и это кощунство. Это уродливая циничная эксплуатация".



Бреслер добавила: "Тот, кто пытается пожинать плоды ненависти, - это премьер-министр. Перед нами - уродливое и циничное использование молитвы в Йом Кипур".