



Шикма Бреслер о следующих акциях протеста: еврейский мозг изобретет патенты

Шикма Бреслер, один из лидеров протеста против правовой реформы рассказала о дальнейших шагах оппозиции законодательству и заявила, что "у нас еще не было массовых забастовок, еврейский мозг изобретет патенты".



По словам Бреслер, "столкнувшись с экстремистской группой, которая сегодня взяла под контроль правительство и заставляет даже внешне умеренных людей в правительстве становиться экстремистами против их воли, потому что они поддерживают ее, необходимо применить железный кулак".



Она добавила, что "с точки зрения борьбы, я думаю, мы проиграли в какой-то первой битве. "Мы" - это не борьба - это Государство Израиль, и оно, конечно, проиграло. И нам предстоит понять, как дальше готовиться к следующим шагам. Нам придется вместе открывать и развивать все новые инструменты, способности и творческий потенциал, чтобы принести сюда новое, невиданное ранее".