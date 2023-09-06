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Шикма Бреслер: есть возможность отложить реформу, достигнуть широкого согласия
06.09.2023 10:09 Аркадий Бочаровский

Шикма Бреслер: есть возможность отложить реформу, достигнуть широкого согласия



Шикма Бреслер, одна из лидеров протеста против "правовой революции", в интервью Ynet Live прокомментировала план компромисса по правовой реформе, составленный президентом Ицхаком Герцогом.

Бреслер заявила, что "225 законов - это не лозунг, они были положены на стол Кнессета" [имеются в виду “225 мессианских законов диктатуры” которые якобы намерена принять коалиция]. 

По словам Бреслер, "есть возможность отложить законодательство и принять изменения широким консенсусом. Нам нужно, чтобы это правительство действовало вопреки некоторым своим желаниям, потому что оно навязывает волю 80% народа. Если они не могут уйти в отставку, то нет причин, по которым они не должны идти на компромисс".
 

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