



Шикли угрожает развалить коалицию после конфронтации с харедим



Острый конфликт возник в министерском комитете по законодательству после требования ультраортодоксальных партий утвердить преференции при трудоустройстве для ультраортодоксов, которые, по замыслу представителей партий харедим, получат такие же преимущества, как бывшие военнослужащие. Об этом сообщалось в новостях канала КАН.



Согласно сообщению, министр диаспоры Амихай Шикли выступил с нападками на требование ультраортодоксов и сказал: "Не злите меня. Я сверг предыдущее правительство - я способен свергнуть и это". Шикли объяснил, что он поддерживает изучение Торы, но, по его словам, "это не может идти ни в какое сравнение с теми, кто рискует своей жизнью".

