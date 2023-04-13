



Шикли связался с Украиной, Польшей и Грецией из-за антисемитских событий

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли разослал послами Польши, Греции и Украины письма с призывом принять меры против недавних антисемитских событий в этих странах.



Он осудил нападение на израильских болельщиков на баскетбольном матче в Афинах, где греки сожгли израильских флаг, размахивали флагами "Хизбаллы" и бросали на трибуну петарды и камни.



"Аналогичный случай произошел в декабре 2019 года во время другого баскетбольного матча между этими же командами в Афинах, когда болельщики АЕК помимо сожжения израильского флага выставили фотографии палестинского террориста Марвана Баргути, ответственного в смертоносной террористической деятельности, в результате которой погибли десятки граждан Израиля", - сказал Шикли.



Послу Польши он отправил письмо по поводу инцидента, произошедшего на прошлой неделе в городе Прухник, где местные повесили и сожгли куклу, которая изображала еврея. Сверху на чучело Иуды Искариота повесили табличку с надписью Judas 2023.



"Хотя традиции важны, в том числе те, которые представляют разные идеологии, такие подобные церемонии на протяжении всей истории приводили к кровавым наветам, дискриминации и погромам невинных евреев", - отметил Шикли, напомнив, что похожий инцидент в том же городе произошел в 2019 году.



Также он отправил письмо в Киев, где ранее горсовет объявил о намерении назвать улицу в честь основателя дивизии СС "Галичина" Владимира Кубийовича.



"Во время Второй мировой войны Кубийович возглавлял комитет социального обеспечения и экономики, который опубликовал в августе 1942 года официальное уведомление о депортации евреев и всех, кто их скрывал", - отметил Шикли.



"Для меня крайне важно связаться с вами лично по поводу этого проблемного инцидента", - написал он в каждом письме.

