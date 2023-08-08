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Шикли призвал Смотрича опомниться
08.08.2023 17:36 Алина Груднева

Шикли призвал Смотрича опомниться

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") призвал министра финансов Бецалеля Смотрича пересмотреть свое решение о замораживании средств на образование в Восточном Иерусалиме.

"Нет никаких оснований или причин для отзыва грантов» муниципалитетам", — подчеркнул Шикли.

Он призвал Смотрича сделать так, чтобы некоторые криминальные элементы были отображены в публичной плоскости.

По словам Шикли, удержание средств может привести к дефициту и остановке основных услуг для жителей".

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