



Шикли призвал Смотрича опомниться

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") призвал министра финансов Бецалеля Смотрича пересмотреть свое решение о замораживании средств на образование в Восточном Иерусалиме.



"Нет никаких оснований или причин для отзыва грантов» муниципалитетам", — подчеркнул Шикли.



Он призвал Смотрича сделать так, чтобы некоторые криминальные элементы были отображены в публичной плоскости.



По словам Шикли, удержание средств может привести к дефициту и остановке основных услуг для жителей".