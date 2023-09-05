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Шикли не пригласили в лондонский еврейский центр из-за “внутреннего давления”
05.09.2023 16:52 Наталья Богинская

Шикли не пригласили в лондонский еврейский центр из-за “внутреннего давления”

Министр по делам диаспоры Амихай Чикли не был “приглашен” в Еврейский общинный центр Лондона (JW3) из-за “внутреннего давления со стороны местной общины”. Об этом сообщает британское издание Jewish News.

Шикли, находясь с двухдневным визитом в Великобритании, должен был посетить JW3.

По данным издания, визит был отменен из-за “внутреннего давления” и “ опасений” по поводу того, что Шикли делал подстрекательские заявления, против протестующих, учитывая его предыдущие анти-ЛГБТК-заявления и антипалестинскую риторику.

Шикли столкнулся с аналогичными сложностями во время недавних поездок в США, где несколько еврейских групп отказались встретиться с ним.

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