



Шикли не пригласили в лондонский еврейский центр из-за “внутреннего давления”

Министр по делам диаспоры Амихай Чикли не был “приглашен” в Еврейский общинный центр Лондона (JW3) из-за “внутреннего давления со стороны местной общины”. Об этом сообщает британское издание Jewish News.



Шикли, находясь с двухдневным визитом в Великобритании, должен был посетить JW3.



По данным издания, визит был отменен из-за “внутреннего давления” и “ опасений” по поводу того, что Шикли делал подстрекательские заявления, против протестующих, учитывая его предыдущие анти-ЛГБТК-заявления и антипалестинскую риторику.



Шикли столкнулся с аналогичными сложностями во время недавних поездок в США, где несколько еврейских групп отказались встретиться с ним.