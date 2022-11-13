



Шикли: материалы о незаконной прослушке полицией могут быть уничтожены

Депутат "Ликуда" Амихай Шикли обратился к государственному контролеру с требованием принять меры и не допустить, “чтобы скандальное дело Марари замяли. Речь идет о вопиющем нарушении права на частную жизнь, в котором сбор информации правоохранительными органами происходил ненадлежащими средствами и в нарушение закона".



"Согласно последним публикациям, существует вероятность того, что материалы, полученные полицией незаконным путем и собранные Комитетом Марари, будут уничтожены", - добавил Шикли.



Шикли призвал аудитора действовать незамедлительно, чтобы предотвратить уничтожение материалов, а также обеспечить их сохранность и доступность в будущем для проверяющих органов.