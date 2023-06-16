



Шикли критикует Сороса за финансирование групп, “демонизирующих” Израиль

Министр Израиля по делам диаспоры и социальному равенству Амихай Шикли заявил Fox News Digital в четверг, что Алекс Сорос является зеркальным отражением антиизраильской программы его отца Джорджа. Алекс недавно принял управление над состоянием в 25 миллиардов долларов своего 92-летнего отца.



На вопрос, будет ли Алекс продолжать финансировать антиизраильские организации, которые наносят удары по еврейскому государству, Амихай Шикли сказал, что “похоже, что сын является копией своего отца. Мы не ожидаем, что его сын будет большим сионистом”.



“Human Rights Watch (HRW) жестко нападает на израильтян и на Израиль как на государство апартеида, а также делегитимизирует и демонизирует Израиль”, – сказал министр.



По словам Шикли, Сорос и его фонды финансируют J Street, организацию, которая утверждает, что является произраильской, но столкнулась с критикой из-за поддержки позиций иранского режима и палестинцев.



“J Street настаивала на мероприятии о Накбе в Конгрессе. Когда они сравнивают Накбу с Холокостом, это извращенный палестинский способ искажения реальности”, – полагает министр.



Шикли отметил, что фонд Сороса “дает деньги небольшим радикальным палестинским организациям в Израиле, которые называют Израиль колониальным государством”. Он назвал одну из таких НПО – Adalah, (“справедливость”), организацией, “отрицающей видение Израиля как еврейского государства”.



Министр диаспоры также призвал к ответственности Джорджа Сороса и финансируемые им НПО за их отказ признать современное определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA). Шикли считает, что Джордж Сорос является “активистом № 1, борющимся с Международным альянсом памяти жертв Холокоста”, добавив, что “выжившему в Холокосте” выступать против IHRA “абсурдно”. По его словам, Джордж Сорос выступает против определения IHRA не своим именем, а пожертвованиями организациям, которые он финансирует (HRW и J Street), которые, в свою очередь, стремятся заблокировать реализацию определения.