



Шикли: Генеральный директор банка Дисконт готов саботировать экономику Израиля



Министр диаспоры и борьбы с антисемитизмом и министр социального равенства Амихай Шикли атаковал генерального директора банка "Дисконт".



Шикли заявил, что тот участвует в протесте против реформы судебной системы и поэтому готов саботировать экономику Израиля, чтобы предотвратить ее. "Лицемерие вопиет к небесам, - говорит Шикли, - нельзя вечером пойти на демонстрацию против реформы, а на следующее утро и одеть шляпу профессионала и сказать, что тебя беспокоят экономические аспекты протеста, он ведет предвыборную кампанию. Существует экономическая проблема, и она исходит от таких людей, как генеральный директор банка "Дисконт", которые готовы саботировать экономику Израиля, чтобы на самом деле добиться политических успехов и продвинуть свою повестку дня".



Лжет ли генеральный директор банка?



"Есть разница между лицемерием и ложью, он не лжет. Но я думаю, что есть разница между профессиональным аполитичным генеральным директором на его должности и генеральным директором, который участвует в демонстрациях и протестах и создает ущерб, он и всякие другие подонки, которые говорят, что будут выводить свои деньги из страны, потому что им не нравится то, что происходит здесь политически. Главная угроза экономике исходит от тех израильтян, которые политически настроены против протеста, и которые создают этот эффект, во многом похожий на эффект Пигмалиона, то есть самоисполняющееся пророчество. С одной стороны, они угрожают вывести деньги. С другой стороны, предупреждают об экономических последствиях. Также в обзоре JP Morgan пишут, что их беспокоит реакция здесь и что реакция здесь создает проблему, а не реформа".