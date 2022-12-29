



Шикли благодарит Нетаниягу



Депутат Амихай Шикли поблагодарил Биньямина Нетаниягу, который объявил о назначении Шикли на пост министра по делам диаспоры и социального равенства.



"Я благодарю завтрашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу за вотум доверия. Я буду всеми силами работать для всех граждан Израиля. Я с нетерпением жду начала своей работы в качестве министра по делам диаспоры и социального равенства. Перед нами стоит множество задач. С Божьей помощью мы добьемся успеха!". написал Шикли на своей странице в Twitter.

