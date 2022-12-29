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Шикли благодарит Нетаниягу
29.12.2022 06:47 Аркадий Бочаровский

Шикли благодарит Нетаниягу


Депутат Амихай Шикли поблагодарил  Биньямина Нетаниягу, который объявил о назначении Шикли на пост министра по делам диаспоры и социального равенства.

"Я благодарю завтрашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу за вотум доверия. Я буду всеми силами работать для всех граждан Израиля. Я с нетерпением жду начала своей работы в качестве министра по делам диаспоры и социального равенства. Перед нами стоит множество задач. С Божьей помощью мы добьемся успеха!". написал Шикли на своей странице в Twitter. 
 

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